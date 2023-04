Operai agricoli e disegnatori

Le ultime proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, collegarsi al portale https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 TECNICO RIPARATORE Azienda specializzata in installazione, collaudo e riparazione di apparecchiature per la ristorazione cerca tecnico riparatore. Zone di lavoro: province di La Spezia e Massa Carrara. Età tendenzialmente non superiore ai 40 anni. Tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro: 8-12 e 14-18. Offerta 46945

1 MAGAZZINIERE L’Ente Bilaterale del Terziario della Spezia cerca per azienda commerciale di materiale elettrico 1 magazziniere con esperienza. Età compresa fra i 22 ed i 35 anni, conoscenza dispositivi informatici, diploma Istituto Tecnico, automunito. Offerta 46930

2 DISEGNATORI E’ richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università ed è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Competenze informatiche e di disegno 2D e 3D. Gradita conoscenza lingua inglese. Si offre lavoro a tempo determinato (full time) della durata di 4 mesi. Orario 8-13 e 14-17. Sede Sarzana. Offerta 46926

1 AIUTO PANETTIERE Per panificio nella zona di Luni. E’ richiesto il possesso di licenza media e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Si offre tirocinio (part time), età 18-25 anni, preferibile diploma alberghiero, orario mattina dalle ore 8 alle 2 escluso domenica. No esperienza. Offerta 46925

1 OPERAIO AGRICOLO Azienda operante nel settore vitivinicolo ricerca una figura da inserire nel proprio organico che si occupi di lavori in vigna, potatura e conduzione mezzi agricoli. Si offre lavoro a tempo determinato (full time) per gli operai agricoli e floro-vivaisti. Zona La Spezia. Offerta 46863.