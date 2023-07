’Open night’ al Capellini Sauro

Il tour “It’s cool”, organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli Its arriva a Spezia con una Open Night oggi dalle 19 alle 22 nel cortile dell’IIS Capellini Sauro. Non si tratta di un classico “open day” ma di una serata dedicata ai giovani ad ingresso libero, con musica e intrattenimento firmati da Radio 105, per far conoscere, fra una canzone e l’altra, le opportunità offerte dai corsi dell’ITS La Spezia. L L’open night è rivolta in particolare ai ragazzi che hanno appena terminato la maturità. Ogni serata prevede testimonianze degli studenti degli Its intervistati dai talent di 105 Alessandro Sansone, Bryan e Valeria, con la possibilità di visitare gli Istituti