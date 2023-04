"Onoranze funebri Sosteniamo la Pa"

"Il sindaco venga a relazionare sui temi affrontati nella sua audizione in commissione regionale riguardo la legge sulle onoranze funebri". L’invito al sindaco è dei consiglieri di ’Siamo il Golfo dei Poeti’ Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti. "Chiediamo la convocazione della Commissione capigruppo dove Paoletti potrà spiegare quanto emerso dalla riunione regionale. Riteniamo sia necessaria anche la presenza del presidente della Fondazione PA Nerio Nucci, e del presidente della Pa Rodolfo Basadonne perchè esprimano le loro considerazioni. Il servizio svolto dalla Fondazione nei servizi funebri e dalla Pa nel soccorso sono basilari per il sostegno sociale dei cittadini: è importante che da Lerici esca una voce unica e decisa in loro appoggio".