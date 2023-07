Online il nuovo portale “Visit La Spezia” Guida digitale completa

Un nuovo sito turistico progettato per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente e autentica della città e dei suoi dintorni. E’ online all’indirizzo www.visitspezia.it il portale creato per fornire informazioni complete e aggiornate su tutte le attrazioni, le attività, gli eventi e le risorse disponibili alla Spezia. Grazie a questo strumento, turisti di tutto il mondo potranno scoprire itinerari percorribili e visitabili nel nostro territorio, cenni sulla storia e la cultura spezzina, gli eventi, i monumenti, le piazze e tanto altro ancora. Il nuovo sito vuole dunque essere una guida definitiva e completa per coloro che desiderano esplorare il nostro territorio e zone limitrofe.

Sia che si tratti di una breve visita o di un soggiorno prolungato, il portale offre una panoramica completa per aiutare i visitatori a pianificare il loro itinerario in modo personalizzato e adatto alle loro preferenze, dando anche visibilità alle iniziative locali. Questo nuovo portale fornirà agli ospiti un accesso facile e immediato a tutto ciò che La Spezia ha da offrire, incoraggiando un turismo consapevole e sostenibile. La piattaforma sarà presente anche sui social network, ossia Facebook e Instagram, per consentire alla città di raccontarsi meglio ai potenziali visitatori. Per ulteriori informazioni e per scoprire tutto ciò che Visit La Spezia può offrire, basta collegarsi a www.visitspezia.it.