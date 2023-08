Onda di emozioni travolgenti nella notte più lunga dell’anno

Il Comune parla di oltre 30mila presenze per l’edizione numero 98 del Palio del Golfo. Ma numeri a parte, quello che conta è il colpo d’occhio. E i fortunati che hanno potuto godere di una vista privilegiata sul pittoresco skyline della Morin, quella che soltanto il mare può offrire, sono i miglior testimonial del successo. Quella che si è appena chiusa è stata senza dubbio un’edizione straordinaria. Non soltanto sul piano sportivo – le prestazioni degli atleti sono state eccezionali, per certi versi amplificate dalle condizioni del mare non proprio ottimali. A raccontare l’altro volto, quello magico del Palio – che è soprattutto emozioni, tifo, spirito di appartenenza, impegno e dedizione alla causa – ci pensano i volti sorridenti dei borgatari. La felicità dipinta nei loro occhi – la gioia di esserci – è la prova dell’attaccamento della città a una manifestazione che non tramonta. Nonostante la veneranda età.

Roberta Della Maggesa