Omissioni che scottano Punti fermi dai processi E surplus di indagini sulle azioni in Marina

E’ giunto alla Spezia – per il convegno promosso da Afea – da pensionato, col suo carico di conoscenza e sofferenza riflessa, quella dei familiari di 1.200 vittime dell’amianto nella Marina Militare. Lui è Omero Negrisolo, l’ex investigatore-chiave delle indagini che hanno fatto emergere le vecchie inadempienze inanellate nell’ambito della forza armata dopo la conoscenza degli effetti dell’amianto (uno studio del 1972 sui decessi nella base navale di Taranto), l’entrata in vigore dela circolare che nel 1986 lo ha messo al bando in ospedali fino alla mappatura sulle navi del 2007 e all’avvio tardivo delle bonifiche. E’ lui che, sul piano probatorio ai fini della giustizia penale, ha ricostruito la strage silenziosa e si è adoperato per stabilire le responsabilità da omissione: quella di non aver reso edotti marinai e dipendenti civili della Difesa delle precauzioni da avere nel lavorare in ambienti contaminati e di non averli dotati di opportuni dispositivi di protezione, semplici mascherine per bloccare l’accesso nei polmoni delle fibre killer.

"Cosa sarebbe stato possibile fare a costo zero" questo il titolo della relazione svolta ieri che si è risolta nel j’accuse al sistema: "Non ha agito per tempo quando erano ormai chiari gli effetti dell’amianto". Seguono le deduzioni: "I soldi risparmiati per effetto di mancate forniture e bonifiche a tempo debito sono briciole rispetto al costo che è chiamato a sostenere lo Stato per fronteggiare l’onda montante dei risarcimenti".

Dalle indagini di Negrisolo è scaturito il principio-guida della svolta processuale dopo anni di procedere timido e ondivago dei giudici: anche se per tempi limitati in ruoli apicali e con risorse (messe a disposizione dalla Politica) non adeguate ai bisogni, gli esponenti che fino agli anni 2000 avevano diretto i centri-chiave della Marina (Stato Maggiore, Sanità militare, Costruzione e manutenzione di navi) avrebbero comunque dovuto fronteggiare con maggior lena l’emergenza amianto sulle unità e negli arsenali. Questo lo zoccolo duro delle motivazioni con le quali la Corte di appello di Venezia, ribaltando il verdetto di primo grado del Tribunale di Padova, nel giugno del 2022 aveva condannato gli imputati. Ma le indagini di Omero sono proseguite anche per ricostruire quello che accaduto negli anni successivi, fino al 2015. Gli atti sono ancora coperti dal segreto istruttorio ma la prospettiva è logica: i fondamentali fissati dalla Corte di appello dovrebbero essere alla base di una nuova ondata di richieste di rinvio a giudizio laddove emergessero prove di inadempienza.

Intanto il riconoscimento del presidente di Afea Pietro Serarcangeli al direttore dell’Arsenale Giuseppe Scorsone, ospite d’onore del convegno la dice lunga sulla maturata consapevolezza e azione: un’altra storia.

Corrado Ricci