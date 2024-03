Omaggio ai Pink Floyd da Bacchus

Una piacevole variante nella programmazione dell’osteria Bacchus, che vede tradizionalmente il martedì come giorno dedicato al al jazz. Questa sera, infatti, nel locale di viale Amendola gestito da Stefano Occhiuzzi, arrivano i Dominoes Pink Floyd tribute band. Formazione tosco-ligure attiva fin dal 2011, la band dei Dominoes è attualmente costituita da sei musicisti, ma in questo caso, alla Spezia, si propone in... sintesi duo e arrangiamenti semi-acustici, con l’ausilio di alcune piccole percussioni in sostituzione della batteria. Ovviamente, a supporto, ci saranno alcune basi pre-registrate dagli stessi musicisti presenti nella formazione ‘allargata’, ma il tutto sarà completato con la voce e le percussioni di Rodolfo ‘Rod’ Giardina e le chitarre di Andrea ‘Migno’ Mignani. Il concerto inizierà a partire dalle 21. Per avere ulteriori informazioni (e anche per le prenotazioni) è possibile contattare il numero di telefono 339 4908117.