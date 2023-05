Omaggio a Cannonball in Pinetina

Serata speciale con due grandi del jazz alle Jam del Pin di domani sera alle 21.30. Sarà infatti la volta di David Stingaciu, il giovane sassofonista spezzino, che incontrerà due giganti del jazz italiano, il pianista Massimo Faraò e il contrabbassista Aldo Zunino assieme a Matteo Cidale alla batteria, per un omaggio a Cannonball Adderley. Faraó ha avuto, nella sua carriera, la possibilità di collaborare con musicisti jazz che hanno fatto la storia di questa musica, basti ricordare Benny Golson, Ron Carter e molti altri. Stessa cosa per Aldo Zunino, che proprio insieme a Faraó nei primi anni ‘90, ha accompagnato i musicisti più rappresentativi. Anche per lui non mancano e le prestigiose collaborazioni, da Steve Grossman, Tony Scott, Jessie Davis, Scott Hamilton, Lee Konitz e tanti altri. Alle 19.30 la consueta early session con Leonardo Bocchia e Giacomo Ciardi.