Oltre 550 visitatori nel weekend di Pasqua per i musei cittadini

Più di 550 persone hanno colto a Pasqua e pasquetta l’opportunità offerta da Palazzo civico di visitare i musei cittadini, rimasti aperti per le festività. Un ponte pasquale che ha visto le strutture spezzine rilanciare la propria offerta culturale: al Museo Lia la mostra ‘La contemporaneità del classico. Dialogo sui modelli tra Museo Lia e Wolfsoniana’ che raggruppa e mette a confronto le opere di due tra i più grandi collezionisti d’arte quali Amedeo Lia e di Mitchell (Micky) Wolfson Jr. Il Camec ha proposto la mostra antologica ‘Sarenco. La platea dell’Umanità’, un artista universalmente riconosciuto fra i più significativi interpreti del secondo Novecento italiano ed internazionale. Al piano 0 del museo sono in corso le esposizioni ‘Mare Nostrum. Le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti nelle collezioni del Camec’. Alla Palazzina delle Arti l’esposizione ‘Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento’ e al piano superiore ‘La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni’, progetto espositivo che offre ai visitatori la possibilità di scoprire com’era La Spezia nell’Ottocento paragonando gli stessi luoghi e scorci della nostra città con fotografie contemporanee e i paesaggi ritratti da Fossati. Al Museo Civico Etnografico Giovanni Podenzana i visitatori hanno potuto visionare le collezioni permanenti, mentre al Castello San Giorgio i visitatori hanno potuto ammirare le ‘Caricature dell’epoca di Weimar di uno studente del Bauhaus – Jecheskiel David Kirszenbaum (1900-1954)’. "Abbiamo voluto dare un’occasione in più a famiglie, cittadini e turisti per visitare le mostre e le opere esposte nei nostri musei civici – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini –. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta sono stati registrati un buon numero di accessi, significa che l’iniziativa è stata apprezzata".