Oltre 350 firme anti divieti Ora il pressing sugli enti "Un tavolo per il diporto"

Oltre 350 firme a sostegno della petizione per una revisione-adeguamento delle ordinanze che regolano l’attività diportistica e balneare nel Golfo della Spezia nell’auspicio di un allentamento dei divieti che penalizzano chi va per mare per piacere; ciò detto, con particolare riferimento al divieto di accesso e ormeggio alla diga foranea per fruirla come spiaggia degli spezzini, sulla scia di una tradizione che, a corrente alternata, si scontra con l’approccio della Capitaneria che fa della sicurezza il bene prioritario da tutelare, con recente puntualizzazione normativa sull’interdizione a sosta e transito sulle scogliere frangiflutti (quale è la diga).

Il report sulla raccolta firme (in corso nei porticcioli e nei negozi di nautica) è del suo estensore, Aldo Gilone – ex funzionario del Comando Vigili del fuoco della Spezia, già responsabile del Servizio nautico antincendio portuale, del Nucleo Sommozzatori e del soccorso – che aveva deciso di intraprendere l’iniziativa dopo il verificarsi, domenica 30 luglio, degli ’avvisi’ di sfratto dalla diga ai diportisti ad opera di una pattuglia della Guardia Costiera (nessuna multa). Dieci giorni dopo rileva: "Non mi aspettavo un simile riscontro. Intanto le notizie di interventi in prossimità della diga da parte della Guardia Costiera sono solo quelle del soccorso ad un diportista che annaspava in mare. Un grande plauso agli operatori! Per il resto solo richiami giusti e garbati a chi aveva la barca ormeggiata ai vivai dei mitili".

La petizione ha fatto effetto...

"E’ presto per dirlo. Di sicuro l’ordinanza balneare vige fino al 30 settembre e non è plausibile una modifica in corso d’opera. Confidiamo che a fine stagione, a bocce ferme, possa essere avviato il tavolo auspicato nella petizione tra Autorità di sistema portuale, Capitaneria di Porto e Sindaco per valutare se i vincoli demaniali che portano a determinati divieti abbiano ancora una ragione d’essere. Ciò a fronte non solo di un’antica prassi popolare di fruizione della diga ma del crescente fenomeno della nautica sociale, fatta di piccole barche, per le quali il bisogno di sicurezza è montante. Dico ciò con riferimento al notevole traffico degli yacht e delle barche più grandi che generano onde pericolose. La diga costituisce uno splendido ridosso per i natanti ed è una risorsa strutturale che merita di essere valorizzata in armonia con i bisogni di sicurezza, e tutela del lavoro, dei muscolai che, sul piano delle distanza da essa, sono i primi beneficiari dell’opera posta a protezione del porto".

Che fare, secondo lei?

"Cogliere nella prospettiva di ricollocazione momentanea dei vivai fuori diga per i dragaggi un’occasione per ripensare la stessa come ’spiaggia degli spezzini’: una rappresentazione questa più volte evocata ma poi evaporata nel gioco delle contrapposizioni".

Ci sono dei progetti al palo. Cosa auspica?

"Non li conosco bene. Ma mi paiono meritevoli di attenzione. Al di là di opere più o meno importanti da realizzare basterebbe comunque poco per mettere in condizione i diportisti di fruire dello specchio acqueo a ridosso della diga".

Cioè?

"Una catenaria con gavitelli, magari con gestione da parte di associazioni o cooperatii sociali. I tempi sono maturi..."

A cosa di riferisce?

"Allo spostamento dei vivai nella rada esterna, nell’ambito dei dragaggi, nella prospettiva di una loro ricollocazione nella rada interna più estesa verso la città, grazie alla rinuncia della Marina Militare a fruire dell’area un tempo deputata alla calibrazione delle bussole. Speriamo che l’autunno porti consiglio per armonizzare i bisogni di tutte le componenti: porto, mitilicoltori, diportisti. Da parte di questi ultimi va riconosciuto l’impegno del comandante della Capitaneria ad affrontare, con avvedutezza, il tema della regolamentazione dei mezzi di nuova generazione".

Corrado Ricci