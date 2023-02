Oltre 22mila voti per la basilica di Cogorno

La basilica dei Fieschi di Cogorno è il ’luogo del cuore’ Fai della Liguria del 2022. A decretarlo sono stati i 22.890 voti ricevuti dal monumento, che hanno permesso alla basilica di superare Villa Pallavicini a Rivarolo, Genova, seconda con 7.337 voti e Villa Sultana ad Ospedaletti terza con 4015 voti. Il risultato ottenuto dal monumento, la cui costruzione fu conclusa nel 1252, vale peraltro il sesto posto assoluto nella classifica nazionale stilata al termine del censimento effettuato dal Fondo per l’ambiente italiano e Intesa Sanpaolo che hanno raccolto a livello nazionale oltre 1,5 milioni di voti.

Si apre ora la seconda fase de ‘I Luoghi del Cuore’, tutta rivolta agli interventi. A marzo 2023 il Fai lancerà un bando per raccogliere i progetti di intervento che verranno sostenuti e potranno presentare un progetto attraverso gli enti proprietari tutti i luoghi che hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti. In Liguria ad aver raggiunto questo traguardo sono stati, oltre alla Basilica dei Fieschi, Villa Pallavicini a Rivarolo (Genova), Villa Sultana a Ospedaletti (provincia di Imperia, fu il primo Casinò d’Italia; ndr), il Santuario dell’Eremita a Mallare, in provincia di Savona e Roccatagliata, il borgo nel comune di Neirone, in provincia di Genova. Escluse invece le località dello Spezzino: dopo i successi delle scorse edizioni, le località di casa nostra sono di fatto escluse dai finanziamenti. Per trovare una località spezzina nella graduatoria nazionale bisogna scorrere fino al 171° posto, con il borgo di Reggimonti (nel Comune di Bonassola) che ha raccolto 1220 voti, che gli sono valsi il settimo posto nella graduatoria regionale.

Più indietro, al 205° posto nazionale (e al nono della classifica regionale), ecco l’Isola Palmaria, che ha raccolto appena 776 voti. Molto più indietro – 267° posto della graduatoria nazionale, 15° in quella regionale – troviamo il bosco e la spiaggia del Villaggio La Francesca, di Bonassola, che ha raccolto 441 voti. "I progetti di recupero – fanno sapere dal Fai – dovranno essere concreti, di recupero o di valorizzazione, con tempi di realizzazione certi e cofinanziamenti che permettano di ampliare l’impatto dei contributi stanziati da Fai e Intesa Sanpaolo. I tre vincitori nazionali beneficeranno rispettivamente di 50.000, 40.000 e 30.000 euro. Il bando, che sarà come sempre corredato da una serie di parametri di valutazione, stanzierà contributi fino a 30.000 euro per ciascun luogo.