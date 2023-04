Olivier de Sagazan fa il bis a ’Fuori Luogo’

Pittore, scultore e performance artist, biologo di formazione che da tempo si dedica all’arte con la volontà di interrogare la vita organica: atteso ospite internazionale a ‘Fuori Luogo’, con un doppio spettacolo, venerdì e sabato, il francese Olivier de Sagazan, Dopo il successo dello scorso anno di ‘Entrelinhas-Between the lines’, piccolo gioiello inedito in Italia a firma di Tiago Rodriguez, eccellenza della scena teatrale e performativa europea - con in scena Tónan Quito, monologo tradotto appositamente e ora anche prodotto e distribuito da Scarti per la scena italiana - è il turno di un’artista potente e totale con due lavori perturbanti e profondamente commoventi, capaci di far collassare i confini tra il fisico e l’intellettuale, lo spirituale e l’animale. In prima nazionale Olivier de Sagazan presenterà venerdì ‘Hybridation’ in cui, a partire dall’improvvisazione, dipingere e scolpire se stessi diventa una forma rituale tra danza e trance. L’artista, in scena con Stephanie Sant, oscilla tra burattinaio e burattino, sapendo che la questione dell’identità si costruisce in relazione all’Altro. Ma quando la materia li acceca, sono costretti a guardarsi dentro, nel profondo del proprio sé. In una performance affascinante, i due performer cambiano identità sul palco, da uomo ad animale, a varie creature ibride. Sabato, invece, l’artista sarà in scena alle 21.15 con il suo spettacolo cult ‘Transfiguration’, preceduto dall’incontro con il pubblico nel progetto ‘Tea Time’. Nei due giorni, inoltre, ‘Fuori Luogo’ presenterà l’esposizione ‘Paesaggezza’, nata da una ricerca di Renzo Francabandera, originata nel 2021 dal rinvenimento casuale, nelle vie della città, di una piccola raccolta di cartoline e di alcune foto di famiglia. Info al 333 2489192 (anche via whatsapp) o a [email protected]

Marco Magi