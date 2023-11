Ogni foto una rivelazione. Gli scatti di Chiucchù in mostra alla Fondazione

"Ogni scatto è un atto di rivelazione, un’apertura di finestre sulle sfumature spesso trascurate della vita". Fa suo ogni aspetto della realtà, che coglie con il proprio obiettivo sapiente, e riesce a stupire chi la guarda attraverso i suoi scatti. La fotografia non è solo un mestiere, ma è anche un’arte, un mezzo di conoscenza e celebrazione, per Giuseppe Chiucchù, ospite questa sera a partire dalle 21 dell’evento organizzato dall’associazione ’Liberi di Vedere’ nei locali della Fondazione Carispezia in via Chiodo 36. Una carrellata, messi fra parentesi i reportage realizzati in guerra nel Salvador e in Bosnia, saranno il la da cui partirà una lunga chiacchierata sul suo lavoro e sulla fotografia a 360 gradi, oltre che sui tanti mondi da lui conosciuti. Verranno riproposti alcuni degli scatti già esposti a Lerici nella mostra "La lunga strada di sabbia", progetto sui litorali italiani ancora in corso d’opera, altri de "Un lungo viaggio attraverso l’Italia" e quelli realizzati nel sud ovest della Cina, dove "tutto un piccolo paese si è messo in posa". "Nei momenti di buio e tristezza, il fotografo ha il potere di portare un tocco di luce e gioia" si legge nel suo sito internet, e lo stesso Chiucchiù, free lance che iniziò la propria carriera nel 1988 come collaboratore dell’Ansa, per poi lavorare con alcuni dei più prestigiosi gruppi editoriali italiani, firmando alcuni scoop di grande risonanza e ottenendo prestigiosi premi, spiega perché. "La fotografia è la mia danza con la luce, un’ode visiva alla bellezza celata nella routine quotidiana. Come afferma Dorothea Lange, "La fotografia prende un istante, blocca il tempo, resta ferma l’emozione". Nella mia visione, un fotografo deve soddisfare una qualità fondamentale: l’onestà. Essere un testimone del tempo è il fulcro della mia pratica fotografica. Ogni immagine è un atto di trasparenza, una testimonianza autentica del momento catturato. Attraverso questo ponte emotivo, spero che chi guarda possa immergersi nelle storie che le immagini sussurrano". Chiara Tenca