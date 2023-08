Oggi penultima scheda Storia e foto del Lerici

Volge al termine l’appuntamento quotidiano con le schede speciali che Qn - La Nazione ha dedicato alle tredici borgate del Palio del Golfo, distribuite in abbinamento gratuito con il giornale in edicola. Seguendo la linea di costa del Golfo da Ponente a Levante, oggi è il giorno di Lerici. Seguirà l’appuntamento con Tellaro, l’ultimo, dopo quelli dedicati a Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, Canaletto, Spezia Centro, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo e Venere Azzurra.

L’iniziativa è realizzata da Qn-La Nazione in collaborazione con il Comitato delle borgate e con il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Ieri – come riferiamo a parte –, nell’ambito del Blue Festival, è stato il giorno della presentazione de ’Le Signore del Palio’, il libro realizzato da La Nazione con il Comitato delle Borgate e il patrocinio del Comune della Speziaa e il sostegno di Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress. Il volume sarà in distribuzione, gratuita con il quotidiano il 4 agosto.

Così in queste settimane Qn–La Nazione ha offerto il proprio contributo nella valorizzazione del Palio del Golfo e delle Borgate che ne sono anima e motore trainanza. E’ stato un gioco di squadra per consoldare la cultura del Palio del golfo nel suo procedere spedito verso il centenario, offrendo ai nostri lettori la possibilità di arrivare al giro di boa con una bella dotazione: schede e libro, appunto. Le tredici schede sono state realizzate per approfondire la storia delle 13 anime marinare del Golfo e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione del Palio. Le cartelle sono stampate in formato 30x21, a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte alle sfide.