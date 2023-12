Oggi i funerali del prof Gherardi

Il borgo di Lerici piange il suo professore. Si è spento all’età di 88 anni Attilio Gherardi, molto conosciuto per i suoi trascorsi di insegnante di applicazioni tecniche in vari istituti ma in particolare alle scuole medie Poggi Carducci di Sarzana. Dopo la pensione aveva trasformato la professione in una passione: nel suo laboratorio di via Poggi creava modellini. I funerali si svolgeranno oggi alla chiesa di San Francesco a Lerici. Alla famiglia Gherardi le condoglianze della nostra redazione.