Oggi alle 15 l’ultimo saluto a Bellotto

Oggi pomeriggio alle 15 alla parrocchia di San Francesco l’addio a Graziano Bellotto. L’improvvisa scomparsa del 66 enne ha profondamente colpito la città che lo conosceva molto bene ed ha seguito fino ai giorni scorsi il suo percorso e la sua costante presenza nel centro storico nonostante da qualche tempo si fosse trasferito a Spezia. Graziano Bellotto, ex dipendente dell’azienda sanitaria, per tanti anni è stato uno dei componenti storici del gruppo hockeistico sarzanese anche se da qualche tempo si era distaccato conducendo una vita molto riservata e lontano dai riflettori delle partite, allenamenti e vittorie soprattutto con le sue amate formazioni giovanili dell’Hockey Sarzana. Bellotto si è spento nei giorni scorsi all’ospedale Sant’Andrea dove era stato trasferito di urgenza dopo il primo ricovero al San Bartolomeo. Dopo il rito religioso che verrà curato dalla Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo della quale era stato anche milite il corteo proseguirà per il cimitero cittadino. Il gruppo storico di amici e gli ex compagni di tante partite sta organizzando una raccolta fondi proprio per ricordare la memoria di Graziano Bellotto. Lascia due figli e una città rimasta sinceramente colpita dalla sua prematura scomparsa.

Massimo Merluzzi