Lavoro a Spezia, 72 candidati su 133 posti: corsa al rallentatore per i colloqui

La Spezia, 22 luglio 2023 – Settantadue candidati a colloquio per la selezione a 133 posti di lavoro in ambito navalmeccanico e nautico. Così l’esito dell’ultimo ’recruiting day’ effettuato mercoledì scorso dai Centri per l’impiego spezzini e dall’agenzia Tempo sull’onda delle esigenze delle imprese. Della serie: una domanda incalzante, alla vigilia delle ferie; un’offerta non a misura dell’opportunità (magari frenata dal primato dato dai giovani ai richiami stagionali) Sul punto, le valutazioni sono aperte. Una certezza di impone: La Spezia si conferma polo trainante della blue economy. Le figure più richieste sono quelle di personale specializzato: saldatori, carpentieri, falegnami navali e nautici, tubisti navali e, a seguire, lucidatori, verniciatori, carteggiatori, tornitori. Le offerte di lavoro hanno riguardato 25 posizioni con contratto a tempo indeterminato, le restanti a tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione, o con contratto di apprendistato per i meno esperti. Altre tipologie di contratto offerte, quelle a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad una stabilizzazione a lungo termine all’interno dell’azienda. Come detto sono state 72 le persone che hanno effettuato colloqui diretti nella giornata del 19 luglio sia con i selezionatori dell’Agenzia Tempor sia con gli operatori del Servizio imprese del Centro per l’impiego, per un totale di circa 100 colloqui effettuati nella giornata sulle varie posizioni aperte.

Le candidature hanno riguardato tutte le fasce di età, diversi i giovani immigrati con poca esperienza, altri lavoratori nella fascia di età over 40 e 50 con maggiore difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro.

Per chi non fosse riuscito a partecipare alla giornata di recruiting del 19 luglio è possibile presentarsi direttamente o inviare il proprio curriculum per email al Centro per l’Impiego della Spezia ([email protected] ) e all’Agenzia per il lavoro Tempor ([email protected] ).

Intanto è in fase di complemento l’analisi dell’esito del colloquio sostenuto dai candidati nella prospettiva della trasmissione delle schede personali alle imprese che hanno palesato i bisogni. Il lavoro, insomma, non manca, come già emerso nelle altre giornate di ’chiamata’ ai colloqui a fronte delle opportunità battenti di lavoro da parte delle imprese che operano in ambito meccanico-industriale e turistico. Un vero e proprio tour de force quello dei Centri per l’impiego, crocevia dell’incontro fra domanda e offerta.