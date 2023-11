Occupazione in lieve calo: "Serve un patto sociale"

LA SPEZIA

Il 2023 si chiuderà con una piccola contrazione dell’occupazione. È quanto emerge dal report fornito da Unioncamere Excelsior per la provincia della Spezia, relativo al periodo compreso tra novembre e gennaio 2024. I lavoratori previsti in entrata nelle imprese del territorio sono 4.100, in diminuzione rispetto al periodo compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023, quando invece i nuovi occupati erano stati 4.240. Tra i settori, quello industriale garantiràù 1570 posti di lavoro, mentre nel comparto dei servizi, il turismo vedrà 850 nuovi occupati. I dati, seppur in leggero calo, non preoccupano il segretario generale della Cisl, Antonio Carro, che fa un bilancio di questo 2023. "L’anno che sta per concludersi ha visto l’economia provinciale registrare una complessiva crescita, con alcuni settori quali il turismo e il terziario, la nautica, la cantieristica, il porto e l’industria della difesa che hanno avuto significativi incrementi occupazionali – afferma Carro –. Questo ci fa ben sperare per la tenuta occupazionale futura. Certamente persistono elementi di criticità, quali l’area Enel, la Base navale, l’attuazione del Piano regolatore portuale con la stazione croceristica, la costruzione del nuovo ospedale e il completamento della Pontremolese , che ci vedono come sindacato impegnati nel confronto con le controparti datoriali ed istituzionali. Questioni che, se risolte, possono far fare un ulteriore salto di qualità sia dal punto di vista della qualità del lavoro sia dal punto di vista della transizione ecologica".

Temi caldi, sui quali il segretario della Cisl rilancia "un vero patto sociale che metta assieme tutti gli stakeholders del territorio per sfruttare al meglio le risorse che sono già stanziate dal Pnrr, i fondi e gli investimenti pubblici e privati. Serve un confronto con Governo e Regione per arrivare a ulteriori risorse che consentirebbero un piano decennale per portare a compimento opere strategiche, come la Pontremolese". Altro tema molto ricorrente è quello della formazione dei giovani " per adeguare le figure professionali ai nuovi processi e prodotti lavorativi – dice il segretario della Cisl –. Dobbiamo altresi combattere il lavoro povero, che il più delle volte è determinato da part time imposto, dalla non applicazione dei contratti collettivi, da quel sommerso che ancora si annida nei settori meno sindacalizzati. Siamo convinti che la nostra città e la nostra provincia abbiano le potenzialità, il tessuto imprenditoriale, le professionalità per cogliere queste sfide per dare certezze, stabilità e qualità di lavoro alle nostre lavoratrici e lavoratori, e ai nostri giovani che entreranno nel mondo del lavoro".

Matteo Marcello