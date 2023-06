Occupano una palazzina Denunciati dalla polizia

Occupano una palazzina, sette denunciati per invasione di un edificio. La presenza del gruppo nella palazzina di tre piani nel centro cittadino, disabitata, era stata segnalata alla Questura. Un primo sopralluogo della polizia ha permesso di riscontrare la presenza di tracce di bivacchi notturni e punti accesso. E’ stato così predisposto un servizio mirato, in collaborazione con la proprietà dell’immobile, per capire chi ne facesse uso abusivamente. Nella prima mattinata di ieri, gli agenti sono entrati nello stabile, identificando all’interno 7 cittadini stranieri, di età compresa tra i 18 e 28 anni, tutti di nazionalità tunisina, che stavano dormendo dentro alle stanze della palazzina. Nel corso del controllo sono stati trovati grammi di hashish, nascosti in una delle stanze. Il gruppetto è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, i 7 nordafricani sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni ed edifici. La posizione degli indagati è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso.