Obitorio al caldo, interrogazione di Natale in consiglio regionale

"La denuncia della cittadina che non ha potuto dare l’ultimo saluto alla madre defunta, perché un malfunzionamento delle celle frigorifere dell’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea ha obbligato a chiudere la cassa anticipatamente, è sconvolgente e rappresenta uno dei punti più bassi raggiunti dal sistema sanitario locale. Una vicenda che merita approfondimenti in ogni sede". E’ il commento di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, alla testimonianza, riportata da La Nazione, di una donna di Santo Stefano Magra che ha raccontato di non aver potuto avere il conforto di vegliare sulle spoglie della madre defunta nelle ultime ore prima della sepoltura a causa delle temperature troppo alte del nosocomio spezzino.

"Non è civile un Paese che non riesce a garantire il diritto di elaborare un lutto famigliare. Non è umano un sistema sanitario che non ha le risorse per essere mantenuto in piena efficienza – continua Natale -. Siamo di fronte ad un punto di non ritorno. Se anche al cospetto di una vicenda di questo tipo la politica regionale voltasse lo sguardo, davvero avremmo abbattuto anche l’ultimo diaframma di dignità che la nostra società possa scardinare". Natale annuncia un’interrogazione in consiglio regionale in merito. "Ma auspico che la vicenda possa arrivare fino al ministero della Sanità grazie all’interessamento dei parlamentari spezzini – conclude il consigliere – e che si possa fare luce sul contesto che ha reso possibile un evento inaccettabile affinché eventuali responsabilità possano venire alla luce e una cosa del genere non accada mai più".