Obiettivo Spezia Progetti fotografici di Matteo Fazioli

Il gruppo fotografico Obiettivo Spezia, dopo la pausa, ha deciso di riprendere ‘Compagni di viaggio’, il ciclo di eventi caratteristico del Gfos in cui i propri soci presentano le loro fotografie e loro progetti. Domani, alle 20.45, nella sede di corso Cavour 361, è il turno del giovane e bravo autore Matteo Fazioli. La serata è intitolata ‘Fotografia è anche terapia’. Verranno presentati alcuni progetti fotografici costruiti in questi anni incentrandosi più su un aspetto psicologico della fotografia vista come strumento di aiuto in momenti di difficoltà. Una presentazione particolare in cui l’autore spezzino si metterà a nudo affrontando anche tematiche e momenti difficili della propria vita. L’evento non è riservato soltanto ai soci, ma è aperto a chiunque.