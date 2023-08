Oasi per il diporto in diga Faggioni svela il progetto nel cassetto da 15 anni

Dopo lo sfratto del 20 luglio scorso dei diportisti dagli scogli della diga foranea in prossimità dei fari, in pendenza della successiva petizione contro il divieto di accesso per motivi di sicurezza, non si sono più registrate azioni mirate della Guardia Costiera (che pur è intervenuta, senza emettere verbali, per allontanare chi era ormeggiato ai vivai di mitili, dove vige il divieto di attracco, fu discussione).

Nelle more dei ragionamenti sulle potenzialità turistiche della struttura costruita a difesa del porto, per effetto del tam tam che attraversa il mondo dei navigatori per diletto, affiorano i contorni di un progetto rimasto sotto traccia per 15 anni, ma rilanciato nelle segrete stanze lo scorso anno, sulla risistemazione dei vivai funzionale anche alla genesi di una specchio acqueo per il diporto, da valorizzare. "L’idea torna di attualità" sostengono dal fronte dei firmatari, giunti a 400.

L’idea è di Enrico Faggioni, storico muscolaio e più recentemente sindacalista nei ranghi di Federcoopesca. Dopo un po’ di titubanza, per il timore di irritare i muscolai che hanno bocciato lo scenario già rimbalzato sul tavolo da cui è maturato l’accordo con l’Autorità portuale per il valzer dei vivai in pendenza dei dragaggi, accetta di svelare i contenuti sommari del dossier, rafforzato dal recente proposito della Marina Militare di ’arretramento’ verso la citta dell’area della deputata alle prove di tiro in prossimità dei vivai.

"Là dove si libereranno spazi in adiacenza alla diga foranea nella rada interna potrebbero maturare delle opportunità per offrire al mondo del diporto e dei pescasportivi una nuova frontiera di ormeggi in transito e di servizi; parliamo di un’area di 500mila metri quadrati...".

Non c’è il rischio di interferenze? Lì la balneazione, ad esempio vietata proprio a tutela della categoria?

"Se i vivai vengono spostati versi la città, la fascia di rispetto che si crea dalla diga avrebbe effetti protettivi per gli impianti; ciò anche sul piano del problema contingente: l’assalto delle orate, attualmente compresse tra diga e impianti stessi, con questi maggiormente esposti".

Mano tesa ai diporti invece che barricate…

"La passione per il mare è un valore comune, la flotta circolante nel golfo è una risorsa economica per l’indotto delle manutenzioni. Ora come ora le scene dei natanti attorno ai vivai sono ricorrenti. Offrire loro spazi dedicati significherebbe allentare l’assedio e allargare la gamma delle attività degli operatori della mitilicoltura".

Si riferisce ad una eventuale gestione di attracchi e servizi?

"Esattamente. Pensando ad un’integrazione di reddito per la categoria che soffre degli effetti dei cambiamenti climatici ed è andata in sofferenza. Ci sono norme di riferimento da cogliere".

Cioè?

"Oltre al PNRR, ci sono le regole del FEAMPA, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, per la Pesca e l’Acquacoltura che tende ad incrementare l’ittiturismo e il pescaturismo come strumenti di diversificazione del reddito e di sviluppo delle imprese. Rilevo che sono state lecitamente fatte altre scelte, di cui occorre prendere atto. Ma il movimento che sale dal basso induce, a mio avviso, a fare delle riflessioni, fermo restando che la modifica dei vincoli militari nelle aree limitrofe è destinata comunque a risolversi in opportunità per la mitilicoltura".

Corrado Ricci