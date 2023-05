“Oasi marina“ Ecco il progetto

Sarà presentato a Porto Venere il prossimo mercoledì 24 maggio alle 12.30 al Grand Hotel Porto Venere il progetto Oasi Marina promosso da Nivea per la riforestazione dei fondali marini, attraverso il ripristino delle praterie di Posidonia, con il supporto dei due partner Worldrise e ZeroCo2. "Il progetto, che contribuirà a tutelare i nostri mari rendendoli più puliti e accessibili, rappresenta a pieno l’impegno globale di Beiersdorf verso le persone e verso il pianeta. Un impegno naturalmente inserito all’interno del suo dna, della sua purpose e del suo scopo" fanno sapere dal noto marchio internazionale di prodotti per la cura della pelle. All’evento è prevista la partecipazione di Andrea Mondoni general manager di Beiersdorf sud Europa, di Ambra Bertuzzo marketing director sud Europa, di Stefano Acunto collaboratore scientifico di Worldrise, e di Chiara Marozzi, head of marketing strategy in ZeroCo2.