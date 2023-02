O l’Europa si è fermata a Cutro

Roberta Della Maggesa

Dov’è l’Europa? Questa Europa bramata come la terra del bene? Quest’Europa vegliarda eppure ancora vispa e lucida, che odora di radici e cultura. Che ha finalmente lasciato la fame per imboccare la via dell’acropoli. L’Europa delle colpe ormai espiate, popolata da gente senza più scheletri nell’armadio, un’Europa maestra che ha imparato dai propri errori e dà lezioni di inclusione e diritti. Dov’è l’Europa che tende la mano a Kiev e a chi è in guerra per sfuggire al giogo della Storia e della corruzione e trovare riparo nel suo grembo? Dov’è questa Europa che vogliamo tanto, ma non vogliamo mai abbastanza? Oppure è tutto un sogno e l’Europa si è fermata a Cutro...