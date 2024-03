‘Nuvole a Montereggio’, un anno di pausa per il festival del fumetto

L’ultima edizione di ‘Nuvole a Montereggio’, festival del fumetto nel Paese dei Librai con la direzione artistica dello spezzino Filippo Conte, si è svolta il 22 e 23 luglio a Montereggio. Gli organizzatori, però, comunicano che nel 2024 non andrà in scena. "Per quest’anno la pro loco e l’associazione Le Maestà di Montereggio – scrivono i promotori – continueranno le tradizionali attività di promozione e valorizzazione del territorio. ‘Nuvole a Montereggio’ si prenderà un ‘anno di riposo’". Un periodo di tempo che verrà impiegato per rafforzare, rinnovare tutte quelle componenti fondamentali per portare avanti un progetto culturale di largo respiro come il festival del fumetto. "Sapendo che il nostro festival si è basato esclusivamente, in tutte queste edizioni, sull’attività di volontariato dei soci, che nel corso degli anni hanno creato un evento che non deve essere fine a se stesso ma, deve avere una ricaduta sul territorio – proseguono – è stato creato un modello organizzativo, che richiede continuo impegno, immensa passione e grandi responsabilità. Un festival come ‘Nuvole a Montereggio’ non può rinunciare al contatto umano, all’incontro tra le persone, al girovagare tra le bancarelle alla ricerca di un qualcosa che arricchisca la nostra collezione, al sedersi lungo il borgo del Paese dei Librai a discorrere assieme al nostro autore preferito. Tutto questo ci mancherà. Ci mancherà la fatica di organizzare un evento che vuole anno dopo anno alzare la sua asticella, l’adrenalina, la gioia dell’inaugurazione e, la stanchezza unita ancora gioia del successo alla chiusura, quando tutti sono andati via che ci fa restare a parlare, con i nostri ospiti, fino a tarda notte. Agli autori, appassionati della nona arte e della cultura pop, amici, collaboratori ed espositori diamo un semplice arrivederci all’edizione 2025". Sì, perché non è un addio, ma un arrivederci: niente festival nell’estate di quest’anno, ma appuntamento a luglio del prossimo anno con rinnovato entusiasmo.

m. magi