Nuovo Terminal Ravano. Ancora guerra sull’appalto

Non c’è pace per il maxi appalto destinato a rivoluzionare il porto spezzino. Sui lavori per la realizzazione del nuovo Terminal Ravano è ancora lotta a suon di carte bollate. Fincosit, Suardi e Cmci consorzio stabile, che si erano opposte all’aggiudicazione dei lavori impugnando al Tar gli atti con cui Lsct aveva assegnato l’appalto alla cordata formata dall’impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori, ha deciso di impugnare al Consiglio di stato la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale ligure lo scorso fine agosto aveva rigettato il ricorso. Nei giorni scorsi era prevista l’udienza in camera di consiglio per decidere sull’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ma come già accaduto al Tar, ogni discussione è stata rinviata all’udienza di merito, fissata al prossimo 27 novembre. Tempi lunghi, dunque, con la sentenza che dovrebbe arrivare tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026, posticipando ulteriormente l’avvio dei lavori. Una battaglia legale infinita. L’iter per l’aggiudicazione del maxi appalto – base d’asta 90.024.818,73 milioni di euro – aveva già vissuto schermaglie giudiziarie ancora prima di essere assegnata, con due ricorsi presentati dalle cordate per altrettante esclusioni dalla gara. Concluso l’iter amministrativo, l’affondo giudiziario del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa composto da Fincosit, Suardi e Cmci consorzio stabile, che si erano opposte all’aggiudicazione dei lavori disposta dal terminalista a favore della cordata formata dall’impresa friulana Icop, dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori. Il raggruppamento ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti e la condanna di Lsct a disporre l’affidamento dell’appalto a proprio favore, riservandosi

anche di agire per il risarcimento dei danni per equivalente qualora fosse risultata impossibile l’assegnazione dei lavori. I giudici del Tar ligure a fine agosto avevano rigettato il ricorso. Ora, l’ennesima battaglia in Consiglio di stato. Il progetto prevede la colmata dell’attuale bacino della Marina del Canaletto, il completamento e adeguamento strutturale della banchina alla radice del molo Fornelli Est, la banchina di collegamento tra il molo Fornelli Est e la Calata Ravano, una via di corsa delle gru, la predisposizione del cold ironing, e un piazzale.

Matteo Marcello