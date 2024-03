Nuovo look alla Mediateca: "Un punto di riferimento"

Moderno e soroprendente il restyling interno della struttura della mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’. E poi grande rilancio per il Cinema Odeon nel quartiere Umbertino. "La mediateca ha riscosso in questi anni un successo di pubblico sempre crescente – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – grazie alla ricca programmazione di film, ma anche ai tanti spettacoli, ai laboratori e alle esposizioni. Questo intervento di restyling intende valorizzarne gli spazi e promuovere un modello di comunicazione ancora più efficiente grazie al nuovo sito internet dove sarà possibile rimanere aggiornati sulla programmazione cinematografica, oltre alle informazioni reperibili sui social network dedicati e alla newsletter settimanale. La Mediateca e tutte le biblioteche dell’intero Sistema Bibliotecario spezzino rappresentano dei punti di riferimento molto importanti per i quartieri e per garantire il libero accesso e la partecipazione pubblica alla cultura e, come Amministrazione, continueremo a impegnarci per mettere in atto iniziative sempre più varie e di qualità. Ringrazio il personale dei servizi culturale che ogni giorno portano avanti un grande lavoro a beneficio di tutta la cittadinanza".

A distanza di due anni, quando il Comune inaugurò la riapertura della storica sala dell’Odeon, si avvia un nuovo corso dell’intera struttura che prevede sia il grande rilancio del Cinema con una programmazione cinematografica settimanale di ampio respiro e fortemente eterogenea, sia un maggiore posizionamento della mediateca nel panorama culturale spezzino con un logo riconoscibile, una valorizzazione del proprio patrimonio e dei propri spazi interni che si apriranno ancora di più alle richieste delle associazioni e della cittadinanza, con una maggiore caratterizzazione dei suoi ambienti interni. Tutto questo accompagnato a un nuovo modello di comunicazione che prevede la messa online del sito del Cinema Odeon www.cinemaodeolaspezia.it , presentato ieri per la prima volta, la predisposizione di un sistema di newsletter settimanale, con indirizzo email dedicato [email protected], un piano editoriale dei social network Facebook e Instagram @mediateca.laspezia. Per informazioni e prenotazioni per Cinema Odeon e Mediateca rivolgersi al numero 0187 745630.