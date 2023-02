Nuovo impianto agli Scoglietti Traffico limitato sulla provinciale

Per per mettere l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, nella galleria Scoglietti scattano la limitazioni al transito. A Lerici, sulla provinciale 331, l’avvio dei lavori è previsto per oggi e, vista la necessità di realizzare nel minor tempo possibile il nuovo impianto, la Provincia ha deciso di sospendere la circolazione in direzione La Spezia – Lerici, con l’istituzione di un senso unico in direzione Lerici–La Spezia a partire dalle 9 di oggi e fino alle 18 del 10 marzo, con orario h2. Il percorso alternativo, per le auto provenienti dalla Spezia e dirette a Lerici, è stato individuato nella viabilità comunale via Pianelloni e via Bagnara. L’intervento commissionato dall’ente di via Veneto prevede, infatti, l’istituzione di un cantiere stradale complesso che opererà in sede fissa e quindi necessita dell’istituzione di un senso unico che garantirà la circolazione solo lungo la direzione Lerici–La Spezia, mentre per compiere il percorso inverso si dovrà passare dalla viabilità comunale sopraccitata. "Un’opera attesa in una delle strade maggiormente trafficate della nostra rete – commenta il presidente Pierluigi Peracchini –. Cn la realizzazione di questo nuovo impianto di illuminazione diamo una risposta alle molte istanze che ci sono arrivate dal territorio". Questo intervento rientra nelle opere per l’appalto della messa in sicurezza di tre gallerie lungo le strade di competenza della Provincia della Spezia: quelle di Monte Persico, di Biassa e degli Scoglietti.