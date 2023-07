Nuovo bando per la Paita "Contiamo sul buon esito"

L’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale ha pubblicato un nuovo avviso per l’assegnazione della concessione del tratto demaniale di 5mila metri quadrati su calata Paita destinato a uso pubblico, commerciale, ricreativo e sociale. Il nuovo procedimento, che arriva a breve distanza dal precedente, andato deserto, è stato avviato, dicono dagli uffici di via del Molo per "individuare un soggetto che assicuri garanzie di proficua utilizzazione del bene". Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 18 luglio (tutte le info per partecipare sono scaricabili direttamnente dal sito dell’ente). "Siamo in procinto di restituire alla città i primi 5mila metri quadrati di Calata Paita, opportunamente sistemati e pronti alla fruizione pubblica – ha detto il presidente Mario Sommariva –. Abbiamo emesso un nuovo avviso per la gestione dei servizi necessari alla valorizzazione degli spazi. Siamo fiduciosi in una altrettanto pronta risposta positiva da parte dell’imprenditoria locale per contribuire ad attivare quel processo di integrazione con la città di un’area portuale fino a poco tempo fa destinata al traffico container, a beneficio dei cittadini, delle famiglie e dei turisti". La prima procedura, andata deserta, era stata incardinata sulla base dei presupposti gestionali ed economici desumibili dalle manifestazioni di interesse presentate, durante la fase prodromica alla gara, da tre diverse realtà del territorio: Cinque Terre Ferries, Consorzio marittimo e Villa Marigola.