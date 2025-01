Nuovi collaboratori amministrativi in Asl5

Sono sedici i nuovi collaboratori amministrativi professionali entrati in servizioo. Dodici di loro hanno meno di 40 anni, 7 sono neolaureati e appena trentenni. Sono arrivati nell’azienda sanitaria spezzina diretta da Paolo Cavagnaro (nella foto) dopo aver superato un concorso e assunti a tempo indeterminato.

Alla selezione a cui hanno partecipato in 170 per il profilo giuridico e in 69 per quello economico, solo 10 (giuridico) e 6 (economico) candidati hanno superato le prove. Dopo aver chiamato i vincitori per i 5 posti messi a concorso, l’Azienda ha deciso di assumere anche gli idonei utilizzando fino in fondo entrambe le graduatorie. Maria Alessandra Massei, direttore amministrativo Asl5. "Conferma la politica di reclutamento di personale qualificato – spiega – sia per offrire servizi sanitari e sociosanitari sempre più adeguati ai bisogni degli assistiti, sia per assicurare il necessario supporto amministrativo ai professionisti sanitari. Queste assunzioni dimostrano l’investimento che l’azienda sta realizzando in questi ultimi anni nelle risorse umane dotandosi di collaboratori che sappiano dare risposte agli utenti e ai sanitari orientate al raggiungimento di qualità ed efficienza dei servizi. I neo assunti, molti dei quali giovanissimi, sono laureati e capaci di gestire autonomamente attività e processi di lavoro per i quali, in passato, si ricorreva a personale esterno. È, quindi, in atto un cambiamento culturale dell’amministrazione che nel tempo darà buoni frutti".