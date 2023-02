Nuove telecamere spia per le Ztl Monitoraggio stretto a Tellaro

Giro di vite a Lerici sul fronte della Ztl. Dopo aver sostituito le vecchie telecamere di accesso (Bagnara, Primacina, via Matteotti e via Milano) con videocamere di ultima generazione più efficaci, adesso la giunta Paoletti punta a un monitoraggio chirurgico a Tellaro, borgo tra i più belli d’Europa, installando una nuova Ztl. La perla del territorio lericino, fragile, come tutti i gioielli, necessita di particolare attenzione sul tema della viabilità vista la vulnerabilità del territorio e la carenza di spazio da dedicare a stalli per la sosta delle auto e degli scooter. Imminente pertanto il varo già dalla prossima primavera di un nuovo sistema a traffico limitato che sarà attivo 365 giorni all’anno e 24 ore su 24. Un sistema che regoli il traffico privato di auto e motocicli. "Il borgo di Tellaro - spiega Leonardo Paoletti - ha bisogno di attenzione sia in merito di trasporto privato che quello pubblico. L’amministrazione ha compiuto investimenti per milioni di euro in particolare per la messa in sicurezza della strada provinciale. Ma i problemi di Tellaro investono anche il trasporto pubblico. In tal senso stiamo regolamentando piazza Rainusso sia attraverso un attento controllo delle soste selvagge, sia con la riorganizzazione degli stalli presenti in piazza, aumentati e dedicati unicamente al carico e scarico con zona disco orario per 30 minuti e con la riserva di alcuni stalli dedicati unicamente ai mezzi commerciali".

Euro Sassarini