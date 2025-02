Nuove sonorità pop per Baldassini. Su piattaforma il singolo ’Nostalgia’

Sonorità moderne e una produzione raffinata, mettono in luce la vulnerabilità e la forza emotiva dell’artista, che conquistano chi ascolta ‘Nostalgia’, con la sua autenticità e un’intensità intrinseca. Il nuovo singolo della spezzina Azzurra Baldassini, da qualche giorno è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Una canzone con cui Azzurra esplora le profondità emotive di una relazione conclusa (’Cadono gocce di pioggia, al sapore di malinconia’, canta), raccontando il conflitto tra il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e l’irresistibile richiamo dei ricordi (’Affondo senza respirare, in fondo ho provato tutto, ma in amore a volte non basta’). "’Nostalgia’ – spiega l‘artista – è il racconto di un amore che si trasforma in ricordo , tra malinconia e forza interiore: un tema universale capace di toccare chiunque abbia vissuto una perdita e il desiderio di rinascita".

Il progetto musicale vanta la collaborazione di professionisti di grande spessore: Vincenzo Masini ha curato la composizione del brano, mentre gli arrangiamenti portano la firma dello stesso Masini insieme a Nicco Verrienti. Il mix e il mastering, che esaltano le sonorità pop del pezzo, sono stati affidati all’esperienza di Francesco Musacco. La parte vocale, arricchita da cori e da un raffinato arrangiamento, è stata seguita dalla vocal coach Sabrina Ceccarelli (nota per la sua esperienza Rai da Miss Italia a Castrocaro), conferendo al brano un tocco di straordinaria profondità interpretativa. Il lato visivo del progetto non è da meno: il videoclip ufficiale di ‘Nostalgia’, diretto con maestria da Elia La Mura per Rkh, accompagna la canzone (’Nostalgia, un’onda di ricordi’) con immagini evocative che amplificano l’intensità del messaggio. L’artwork e la visual identity, curate da ‘La Mantide’ di Chiara Masini, completano il quadro artistico con uno stile elegante e incisivo. Azzurra Baldassini, giovane talento originario di Ceparana, conferma con questo progetto (che arriva dopo ‘Flamenco’ del 2023 e ‘Kintsugi’ del 2024) la sua crescita artistica, portando avanti la sua passione per la musica pop arricchita da una profondità espressiva che la rende unica nel panorama musicale contemporaneo, ben oltre i confini della provincia spezzina.

La giovane frequenta da parecchio tempo il centro di formazione e produzione Musicamia di Lido di Camaiore, nella vicina Versilia, grazie al quale ha prodotto anche questo brano. Ricordiamo, infine, il suo primo album ‘P.O.V.’ in cui approfondiva fatti personali ma anche la violenza sulle donne e altre tematiche a sfondo sociale.

Marco Magi