Nuove graduatorie entro il 25 febbraio. Summit tra servizi sociali e Azienda

L’attesa è ormai terminata. Entro la fine della prossima settimana, Arte e Comune della Spezia pubblicheranno le graduatorie provvisorie relative all’ultimo bando lanciato lo scorso anno dall’Azienda regionale territoriale edilizia. Il lavoro di analisi delle 2420 domande presentate entro il termine del 30 settembre scorso, è ormai terminato, tanto che nei giorni scorsi gli uffici di Arte e i Servizi sociali del Comune della Spezia diretti dall’assessore Lorenzo Brogi (nella foto) si sono incontrati per definire il cronoprogramma delle prossime tappe. Le graduatorie dovrebbero essere pubblicate prima di domenica 25 febbraio: entro la data di pubblicazione, Arte provvederà a recapitare una lettera raccomandata agli esclusi, per renderli edotti delle modalità atrraverso le quali presentare ricorso. In prima battuta, chi è rimasto fuori dalle graduatorie potrà presentare ricorso (entro trenta giorni dalla pubblicazione) alla Commissione regionale per l’edilizia residenziale, formata da membri di Regione, Arte, Comune della Spezia e sindacati. In seconda battuta, si potrà tentare la strada del ricorso al Tar. Una volta che la commissione avrà valutato i ricorsi ed elaborati le eventuali modifiche determinate dall’accoglimento delle istanze, Arte provvederà a rendere definitive le graduatorie.

mat.mar.