Nuova vita per Mareco. Rinasce il laboratorio Cnr distrutto dalla mareggiata

Una terribile mareggiata lo aveva distrutto completamente. Nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre 2018, il portellone cedette sotto i colpi delle onde, che in pochi secondi distrussero tutto. Oggi a Bonassola, a distanza di cinque anni, rinasce il laboratorio Mareco di Cnr-Icmate, centro marino dedicato alle attività di ricerca nel campo delle scienze ambientali marine e di studio del comportamento dei materiali in ambito marino, da sempre punta di diamante del Consiglio nazionale delle ricerche. Questa mattina, la cerimonia di inaugurazione, dopo un lungo lavoro di ripristino e riqualificazione come laboratorio marino politematico, con l’obiettivo di moltiplicare le opportunità progettuali e di ricerca in diversi ambiti degli studi marini quali materiali, biologia, inquinamento, meteo-mare, monitoraggio. "Oggi Mareco – fanno sapere dal Cnr – può contare su linee di presa d’acqua, portone difensivo, ambienti interni ed esterni completamente rinnovati. La conclusione delle attività di cantiere ha garantito il recupero della funzionalità primaria, a cui sta seguendo una fase di acquisizione di strumentazioni per l’attivazione di tutte le capacità operative". Il laboratorio è stato realizzato nel 1993, ricavato in una caverna profonda 15 metri, scavata nel 1927 e storicamente impiegata come ricovero per natanti a vela e successivamente per imbarcazioni da pesca. Il laboratorio può contare sull’utilizzo di acqua di mare naturale mediante un sistema di pompaggio per l’alimentazione di vasche poste sul terrazzo ed all’interno della struttura: le prime, sottoposte a irraggiamento solare, riproducono gli strati superficiali del mare, le seconde, non sottoposte ad irraggiamento, simulano acque più profonde. "La possibilità di disporre di acqua di mare naturale in regime di controllo da laboratorio ha consentito a Mareco di sviluppare attività nel campo del comportamento dei materiali di interesse pratico in ambito marino e delle scienze ambientali marine – spiega il ricercatore Alessandro Benedetti – come la corrosione e protezione attiva e passiva dei materiali metallici in ambienti marini, prove su pitture tradizionali e non tradizionali e rivestimenti innovativi per le protezioni delle superfici, produzione elettrochimica di substrati minerali a valenza ecologica, deposizione di cloruri in relazione allo stato di agitazione del mare, climatologia dei cicloni generatori di mareggiate nel mediterraneo occidentale, monitoraggio del regime pluviometrico e ondametrico. Molte di queste attività sono state svolte in collaborazione con le Università di Genova, Milano, Pisa e l’Ingv, dimostrando la versatilità di Mareco". Oggi, dalle 10.15 in Comune, la cerimonia di inaugurazione, che dal municipio si sposterà poi verso il laboratorio, per una visita.

Matteo Marcello