Nuova vita per l’eco compattatore acquistato e poi dimenticato

Acquistato grazie a un contributo regionale, e dimenticato da oltre cinque anni nel magazzino comunale: ora, per l’eco compattatore dedicato alla plastica, è arrivato (forse) il momento dell’utilizzo. A Follo, la giunta comunale ha finalmente messo in moto l’iter per l’attivazione del macchinario, che troverà posto all’interno del Centro di raccolta dei rifiuti di via Greti di Durasca, e che sarà gestito da Iren. L’avvio – richiesto anche in tempi recenti da un gruppo di cittadini – sarà in forma sperimentale: inizialmente solo gli utenti aventi posizione Tari attiva saranno autorizzati a conferire tramite tessera sanitaria, mentre successivamente sarà ampliata la platea dei possibili fruitori; anche tutte le scuole del territorio saranno coinvolte nel progetto, autorizzate al conferimento mediante il rilascio di una tessera di riconoscimento.

Nella fase di avvio, il conferimento dei contenitori di plastica – potranno essere smaltiti anche bottiglie in polietilene e polietilene ad alta densità – non porterà alcuna premialità per gli utilizzatori, diversamente da come accade in altre parti d’Italia; tuttavia, il Comune guidato dal sindaco Rita Mazzi ha deciso di introdurre un ‘premio’ di mille euro al raggiungimento del millesimo contenitore inserito nell’eco compattatore, che sarà erogato all’Istituto comprensivo scolastico follese per sostenere le spese relative alla realizzazione di uno spettacolo teatrale degli alunni volto alla sensibilizzazione su temi a carattere ambientale, come ad esempio la corretta differenziazione del rifiuto. Il Comune organizzerà almeno tre visite guidate all’interno del Centro di raccolta riservate agli alunni delle scuole follesi, così da sensibilizzare le giovani generazioni al corretto smaltimento dei rifiuti.