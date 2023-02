Via libera alla gara per l’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo impianto natatorio in progetto nell’area antistante il palasport Mariotti. Il Comune della Spezia ha approvato gli atti della procedura che porterà alla creazione della nuova piscina, da realizzare grazie ai fondi del Pnrr. Nei prossimi giorni, in programma la pubblicazione sulla piattaforma telematica del Comune, https:laspezia.acquistitelematici.it, con la procedura negoziata che si terrà in modalità telematica. La gara d’appalto riguarda il primo lotto dei lavori, che comprende la realizzazione della piscina, dei locali spogliatoio e di tutti gli impianti tecnologici necessari al funzionamento della struttura. L’importo complessivo a base di gara

è stato fissato a 1.947.542,71 euro.