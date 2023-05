’Nuova Luna’ questa sera al circolo Arci

Un nuovo appuntamento letterario organizzato dalla Newcastle Book Company a Castelnuovo Magra: stasera, nel cuore del borgo, Stefania Borzillo presenterà la sua prima fatica letteraria ’Nuova Luna’, pubblicata da Matrix edizioni. Appuntamento alle 19 al Circolo Arci di piazza Querciola. L’autrice, che dialogherà con l’esperta di comunicazione Alice Cervia, ha trasposto nella sua opera d’esordio esperienze di lavoro e di vita: infermiera in un centro ospedaliero specializzato in nutrizione clinica, ha mescolato questo fattore con l’approccio naturopatico e la passione per miti e leggende della tradizione arcaica celtica. "Nuova Luna" esplora il mondo dei disturbi alimentari e del loro impatto sulla vita di chi ne è affetto: un viaggio capace di coinvolgere ed emozionare il lettore, che si dipana fra lotta quotidiana contro l’ansia, l’ossessione per il cibo e la dismorfia, che porta la persona ad una percezione alterata del proprio corpo. Ma in fondo al tunnel c’è la luce, ed ecco anche i preziosi consigli per portare queste persone alla guarigione, frutto di sensibilità, competenza ed esperienza diretta.

