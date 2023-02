Nuova linea ferroviaria In missione a Vienna per incentivarne l’uso

Intercettare i flussi turistici provenienti dall’Austria, capitalizzando il nuovo collegamento ferroviario diretto tra Vienna e la Liguria. Con questi obiettivi si è svolta nei giorni scorsi a Vienna la ‘missione’ organizzata da Regione Liguria e dalla partecipata Agenzia in Liguria, in collaborazione con la compagnia ferroviaria austriaca Öbb, per promuovere la Liguria come destinazione turistica. Da dicembre scorso, infatti, Austria e Liguria sono ancora più vicine grazie alla nuova linea ferroviaria Nightjet, che collega tutti i giorni Vienna a Genova e la Spezia. Quarantatré operatori austriaci del settore trade e 20 media locali hanno partecipato agli incontri con gli operatori liguri. "Il mercato turistico austriaco guarda con grande interesse al nostro territorio, La Liguria e la provincia spezzina hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter intercettare numeri sempre maggiori di visitatori dal Centro e Nord Europa.." ha commentato Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato. Intanto il primo appuntamento la Bit, a Milano dal 12 al 14 febbraio.