Nuova copertura per la palestra

Sopralluogo del sindaco Pierluigi Peracchini, dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino e tecnici comunali, all’ area verde di Marola dove sono in corso lavori di riqualificazione. E’ stata realizzata nell’area della palestra la sostituzione del vecchio telo di copertura, con doppio strato in pvc ed il rifacimento completo dell’impianto elettrico con sostituzione dei corpi illuminanti. Nelle prossime settimane previsto il posizionamento dei nuovi spogliatoi completi di impianti idrico, elettrico, riscaldamento e di un nuovo sistema per la produzione dell’acqua calda. Le opere edili hanno interessato la rimozione dei prefabbricati esistenti, realizzazione di sottoservizi, nuova fondazione dello spogliatoio e rifacimento dell’impianto elettrico. Infine è stato disposto il rifacimento della pavimentazione della palestra, la messa a norma degli impianti gas e la realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento della palestra.