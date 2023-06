"Nulla da rimproverarmi" Il sindaco difende le scelte

La lettera del sindaco Pierluigi Peracchini al presidente dell’Arte Marco Tognetti segna una svolta nella querelle che si trascina da due anni e che ha avuto nella trattazione da parte della Corte Costituzionale - su ricorso di un immigrato di Genova al Tribunale civile del capoluogo regionale – il passaggio dirimente con la sentenza dello scorso aprile saldamente ancorata al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Il primo cittadino ha, per così dire, ingoiato un rospo. Ma al tempo stesso si è dato subito da fare per traguardare l’obiettivo strategico di dare risposte veloci al bisogno di alloggi popolari. Lo abbiamo intervistato

Dunque un colpo spugna alla graduatoria con 2390 aspiranti assegnatari di alloggi popolari? Di sicuro atti giuridici obbligati quelli sollecitati ad Arte, ma due anni persi per dare risposta ai bisogni. Sua valutazione?

"Nessun colpo di spugna, la graduatoria del bando non era ancora pronta e ricordo che abbiamo voluto noi dopo anni fare il bando in base alle leggi vigenti non ai desideri".

Nulla da rimproverarsi? Non era meglio accogliere subito le eccezioni politiche?

"Assolutamente no, le norme prevedevano dei criteri che condivido ancor oggi come quello che prevedeva almeno cinque anni di residenza nel comune, un criterio di tutela minimo per chi vive in una comunità da cinque anni mi sembra equa. In futuro chi vive a mille chilometri di distanza potrà avere prima la casa rispetto a chi abita qui da anni…. Non serve aggiungere altre parole. Il bisogno di casa è un problema nazionale ma che va declinato a livello locale e coniugato con l’integrazione".

Cosa accadrà ora sul piano dei tempi per dare risposta ai bisogni?

"Ora sarà riemesso il bando tenendo in considerazione quanto sancito dalla Corte Costituzionale, intanto bisogna ristrutturare più appartamenti possibili con le risorse importanti e mai viste messe a disposizione dalla Regione Liguria per dare più risposte possibili".

Quanti sono gli alloggi (vecchi e in costruzione) che si renderanno fruibili nel Comune della Spezia?

"interesseranno circa trecento appartamenti ma potranno essere anche di più in base a nuove assegnazioni economiche. Noi ce la mettiamo tutta e grazie al lavoro e collaborazione di Arte e Regione Liguria stiamo dando risposte come mai in passato".

Corrado Ricci