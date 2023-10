Nozze di diamante per Giovanna e Nello

Nell’anno 1963 il 19 ottobre, Nello Baruzzo e Giovanna Venturini si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Lazzaro a Sarzana. I coniugi oggi festeggiano questi 60 anni di amore circondati dall’affetto di amici e parenti, dei nipoti e dei loro figli, Enrico e Moreno: "Carà papà e mamma, siamo fieri di avervi come genitori. Che questo giorno sia speciale come voi".