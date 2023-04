Nove tatuatori diplomati al corso organizzato da Confartigianato

Diplomati 9 nuovi tatuatori e piercer al termine del corso organizzato da Confartigianato, per una attività sempre più richiesta fra i giovani. Sono inoltre cresciuti i tatuaggi utilizzati per coprire condizioni patologiche della cute, restituire l’aspetto di una pelle sana o come complemento a interventi di chirurgia ricostruttiva. Al termine del corso di Confartigianato (con docenze di Pinuccia Branca, Anna Maria Di Capua e Martina Geissa dopo la prova d’esame) hanno conseguito i requisiti regionali: Liana Bonavita, Elena Grieco, Tania Ledda, Carlos Javier Fernandez Lopez, Nadia Mori, Noemi Saccani, Giulia Sommovigo, Antonia Tatone, Elissa Veseli. Info e iscrizioni ai prossimi corsi di formazione di Confartigianato contattare l’Ufficio formazione 0187286604 (Eleonora Landi) [email protected]