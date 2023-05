Nove minorenni soli restano alla Spezia

"Stiamo fornendo il supporto necessario. Abbiamo distribuiti i pasti, che sono stati offerti dall’Osteria della Corte. Anche le pizze per i volontari sono state donate da alcune pizzerie. C’è una grande solidarietà di cui siamo grati. Abbiamo cercato di fare squadra per dare una risposta umile ed efficace". Don Luca Palei, direttore Caritas diocesana della Spezia, così ha fatto il punto ieri mattina a Speziaexpò, dove sono impegnati su più turni 100 tra operatori, mediatori e volontari. "Abbiamo fornito anche il supporto psicologico, qualcuno ha chiesto già il ricongiungimento con familiari, altri si sono messi in contatto con la famiglia di origine". Il sacerdote riferisce di storie di grande difficoltà che sono state raccolte tra i 336 migranti della Geo Barents partiti dalla Libia. Tra di loro anche famiglie curde, un siriano che è in viaggio dal 2014, storie di violenza e soprusi.

La Caritas diocesana, nel quadro delle intese con i servizi sociali del Comune della Spezia, si penderà cura dei 9 minori non accompagnati rimasti alla Spezia dei 42 sbarcati dalla Geo Barents. Il resto è già stato avviato a destinazione fuori regione.

La circostanza dei ragazzi presi in carico dalla Caritas ha già prodotto un primo risultato: una donna spezzina è venuta ieri pomeriggio a Speziaexpò portando uno scatolone pieno indumenti e giochi per loro. Uno dei tanti gesti di solidarietà che si sono inanellati negli ultimi giorni in parallelo agli sbarchi, conclusi ieri. E’ accaduto in parallelo alla presenza, sul lato Ovest del Molo Garibaldi, di un’altra nave da crociera, la celebrity Beyound, i cui passeggeri oltre ad apprezzare le bellezze del territorio hanno apprezzato il prodigarsi dello stesso per gli ultimi, arrivati come loro dal mare...