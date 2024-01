Nove milioni per la stazione marittima

LA SPEZIA

È stato approvato il progetto Swifttrail sul bando Cef che porta oltre 9 milioni di euro all’AdSP del Mar Ligure Orientale per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel porto della Spezia. Lo annuncia la stessa Autorità spiegando che i lavori per la nuova stazione merci della Spezia Marittima partiranno a febbraio. Il finanziamento è stato ottenuto nell’ambito del bando Connecting Europe Facility (CEF) Transport Call 2023 riservata alle infrastrutture di trasporto che rispettano i requisiti civili e militari della rete europea TEN-T, tra cui è inserito il porto della Spezia spiega una nota. Finanzierà la realizzazione del nuovo impianto ferroviario in porto e si aggiungerà ai circa 39 milioni di euro già ottenuti dall’AdSP tramite finanziamenti ministeriali su fondo CIPE. Grazie a questo ulteriore finanziamento, entro il 2026 il porto della Spezia si "doterà di una moderna stazione merci, capace di movimentare il 50% dei container che transitano attraverso il porto della Spezia via treno, secondo gli obiettivi del Piano Regolatore Portuale".

Swifttrail "permetterà di sviluppare anche un’attività dedicata all’analisi dell’ottimizzazione dei flussi ferroviari da e per il porto della Spezia, con particolare attenzione al potenziamento della linea Pontremolese".

"L’ottenimento di questo finanziamento rappresenta un risultato straordinario per il nostro Ente - commenta il presidente Mario Sommariva (nella foto) - sia per l’entità del finanziamento, sia per il progetto della nuova stazione di La Spezia Marittima. La Commissione Europea ha riconosciuto la bontà del progetto e la maturità dei lavori, che partiranno già a febbraio. Il lavoro di questi mesi, che ha portato all’ottenimento del finanziamento, testimonia l’attenzione che l’AdSP sta ponendo sul trasporto intermodale e, nello specifico, sulla ferrovia, da sempre elemento di eccellenza del porto spezzino nel panorama italiano ed europeo".