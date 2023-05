Nove associazioni sul palco del Civico Per Open Call 2023

Per il terzo anno consecutivo il Comune, nell’ambito della Open Call 2023, dal 15 maggio al 17 giugno, ospiterà sul palcoscenico del Teatro Civico – che ha appena concluso con successo la sua Stagione teatrale – tre associazioni attive in campo teatrale e altre sei nel settore della danza: I semplici sognAttori, Mirpò, Petali di Stelle, Pro Danza Circolo Studio Danza ’82, Centro studi Danza di Loredana Rovagna, Dimensione Danza, Danseavie Corpo Unico, Centro studio Danza Dancing Project. Per un mese il Teatro Civico sarà accessibile gratuitamente per attività di laboratorio, prove e spettacoli che le associazioni metteranno in scena in una delle due giornate loro riservate in base alla Call.