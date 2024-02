Nove artisti, tante ’Fac(c)e’

Quattordici volti, nove artisti. Si chiama "Fac(c)e" la prima collettiva di Tubocubo, la galleria di via Carpenino 6 alla Spezia, che tornerà con la consueta formula di mostra-evento ‘one shot’ sabato alle 18. Un’esposizione che, oltre a creare link fra artisti e amanti dell’arte - una delle finalità con cui questo progetto senza fini di lucro è nato e si è sviluppato -, porterà i suoi spettatori a una riflessione, su di sé e sui tempi odierni. "Il titolo – spiega il fondatore Roberto Pelosi – fa riferimento alla faccia, in italiano e in inglese; chi visiterà la mostra romperà dei muri: siamo in un’epoca in cui guardandosi occhi negli occhi mentre si parla è difficile, a volte impossibile. Questi 14 volti, realizzati con diverse forme espressive, dalla fotografia alla pittura passando per la scultura, mettono alla prova ognuno di noi, è un vero e proprio esercizio emotivo". Parteciperanno a questo evento artisti italiani e stranieri: Riccardo Garolla e Alvise Pi di Milano, la russa (originaria della Siberia) Lena Shaposhnikova, il bielorusso Eugene Shadko, e ancora Liv Jung Koening dalla Germania, Nicola Alessandrini dalle Marche, Matteo Lucca da Forlì e i talenti di casa Manuel Cossu e Alessandro Messina. E un altro spezzino vi sta prendendo parte: si tratta di Andrea Ricci, scena punk rock, che ha creato composizioni inedite per "Fac(c)e". Non è solo una collettiva, ma un condensato di relazioni e collaborazioni.

"Questa mostra – continua Pelosi – è nella mia mente da lungo tempo ed è frutto di un lavoro di anni: nasce dai rapporti intessuti con questi artisti sul lungo periodo, sempre rispondente alla vocazione filantropica di Tubocubo: questo progetto è basato sulla passione per l’arte che ho e sul voler proporre giovani artisti prima che diventino famosi. Ma c’è anche la voglia di proporre arte ai miei amici e alla città, a cui voglio bene: mi rende felice sapere che qualcuno ha messo in casa opere d’arte. Propongo belle visioni, cose belle in un contesto non mercantile: non vendo, perché ho un altro lavoro, ma qui si creano contatti". La mostra sarà accompagnata da un testo del critico Davide Pugnana. "Uno scritto che aiuterà gli ospiti della mostra nella sua fruizione, un mezzo in più per leggere le opere, che parla del volto nell’arte di ora e una volta nel segno della massima libertà" conclude Pelosi.

Chiara Tenca