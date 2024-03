“Notti Bianche” ma con limitazioni. Stop alle 22 agli alcolici da asporto

"Per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti e il decoro nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni". Spiegano così dal Comune perché, in occasione della due Notti Bianche di San Giuseppe di sabato 16 e lunedì 18, il sindaco abbia emesso un’ordinanza che limita gli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro. Dalle 22 di sabato alle 6 di domenica e dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì è vietata la vendita per asporto in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo. È consentita la somministrazione e il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche se temporaneamente autorizzati. L’ordinanza avrà vigore nell’area così delimitata: via Fiume (tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca; area demaniale del Porto Mirabello, via Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin. La polizia locale sarà impegnata a far rispettare le regole all’interno di questi spazi.