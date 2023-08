Notti al Castello La Spezia: La geologa Mugnos parla di stelle

Chi siamo? Da dove veniamo? Com’è sbocciata la vita sul nostro pianeta? È presente anche al di fuori di esso? Nel quattordicesimo appuntamento con la rassegna ‘Notti al Castello’ di stasera, alle 21.15, con ingresso libero, Sabrina Mugnos, nella sua conferenza al Castello San Giorgio dal titolo ‘Figli delle Stelle’. La nota geologa (che ha al suo attivo la pubblicazione di quindici libri e due dvd, che spaziano dalle tematiche geologiche a quelle astronomiche, fisiche, archeologiche e naturalistiche) condurrà i presenti in un viaggio sotto le stelle attraverso i grandi enigmi dell’umanità interrogando la scienza che studia l’universo, muovendosi attraverso affascinanti misteri. Al termine dell’incontro, l’associazione Astrofili Spezzini metterà a disposizione la propria strumentazione per l’osservazione del cielo. Ascensori fruibili fino alla mezzanotte. Per informazioni contattare lo 0187 751142 o inviare una mail a [email protected]