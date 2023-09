'Notte astronomica' a Lerici: scopri i segreti dell'universo alla Batteria Valdilocchi

L

A causa delle condizioni meteo avverse previste per stasera, la Notte astronomica alla Batteria di Maralunga organizzata da Proloco del golfo, Astrofili Spezzini e Società astronomica Lunae, viene rinviata a domani. La serata verrà però svolta alla Batteria Valdilocchi, anche per dar modo a chi non ha potuto partecipare alla serata del 29 luglio per esubero di pubblico. Per chi ha già acquistato i biglietti, basterà presentarsi alla batteria Valdilocchi alle 20.30, biglietti ancora prenotabili su Eventbrite. Sarà un’opportunità per scoprire i segreti dell’universo, grazie all’aiuto di esperti astrofili che saranno presenti per guidare i partecipanti in questa esperienza straordinaria. Si osserveranno le stelle, i pianeti e le costellazioni attraverso potenti telescopi e si potrà partecipare a conferenze e workshop. Per la serata astronomica è richiesto un contributo di 5 euro (gratuito per gli under 14 anni). Info: il 320 6767703 su Whatsapp.