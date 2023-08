Note rare per il Paganiniano Recital del pianista Delucchi nell’oratorio di Varese Ligure

Ancora una volta si celebra a Varese Ligure il matrimonio tra Festival Paganiniano di Carro e il Festival Musicale Varesino. Come da tradizione, stasera alle 21, torna la tappa varesina, all’oratorio dei Santi Antonio e Rocco, con il recital del pianista Emanuele Delucchi. Ligure di nascita, Delucchi, che vive e lavora a Milano, si è formato con Canzio Bucciarelli, Riccardo Risaliti e Davide Cabassi, diplomandosi in pianoforte e composizione. Ha suonato come solista, con orchestra e in formazioni cameristiche, in importanti stagioni italiane, curando personalmente la guida all’ascolto ai brani in programma, che ama compilare con occhio attento alla musica antica e più rara. Compone, insegna e tiene lezioni di storia della musica. La sua attività artistica ha meritato l’attenzione della critica nazionale anche perché ha pubblicato dischi con le etichette Toccata, Piano Classics e Dynamic. Tra l’altro è sua una delle pochissime registrazioni integrali degli Studien di Leopold Godowsky, accolta con entusiasmo dalla critica specializzata (Disco del Mese ClassicVoice, Gramophone, Piano news).

Delucchi è il primo italiano ad aver eseguito e inciso il Concerto per piano solo di Alkan, ed è sua la prima esecuzione in tempi moderni dell’Op. 856 di Czerny (a Milano nel 2017), che ha anche inciso per l’etichetta PianoClassics due anni fa, come il disco inciso nella primavera del 2022 comprendente composizioni originali e trascrizioni, presentato anche su Radio3 (Piazza Verdi). Le sue composizioni hanno avuto prime esecuzioni a Milano, Genova, Locarno, Lecce e sono edite dalla Map di Milano e dalla Da Vinci Publishing di Osaka; in particolare, la sua Sonata quasi fantasia – prima della scrittura di Dante è stata eseguita da Francesco Libetta il 4 novembre del 2021, in occasione dei ‘700 anni di Dante’ nell’Università del Salento. Dal 2015 insegna pianoforte e storia della musica nella scuola di musica Cluster di Milano ed è attualmente professore di pianoforte al Conservatorio ‘Venezze’ di Rovigo. Stasera propone un repertorio con musiche di Ljapunov, Stravinsky, Medtner e Godowsky.

L’evento è organizzato con la rassegna locale ‘Novecento in bianco e nero’, giunta alla sesta edizione e, inoltre, oggi pomeriggio, alle 18 nel Castello dei Fieschi, si potrà assistere alla presentazione del libro ‘Musica come pensiero’ di Marco Lombardi, con Delucchi a dialogare con l’autore.

Marco Magi